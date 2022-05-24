Москвичка рассказала, как пассажиров ударило камерой наблюдения в метро

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

В метро Москвы на станции «Котельники» поезд ударил двоих пассажиров камерой видеонаблюдения. В разговоре с NEWS.ru пострадавшая сообщила, что пропустила момент происшествия и осознала, что произошло, только после того, как поезд уехал в тоннель. Она также поделилась информацией, что один молодой человек получил серьёзные травмы в результате ЧП и теперь находится в больнице.

Я почувствовала сильный удар в правое плечо и увидела, как на край платформы упала белая штука, которая была похожа на кожух от камеры. Поезда на станции уже не было. Я увидела это, машинально сделала два шага назад и увидела, что в двух метрах от меня лежит парень, — сказала девушка.

Молодому человеку досталось первым: кожух камеры прилетел ему в голову. По словам собеседницы, пострадавший был в очень плохом состоянии, когда она его заметила.

Его ноги свисали с края платформы, он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, не шевелился. Люди стали его отодвигать от платформы, потому что должен был подъехать следующий поезд, — рассказала очевидец.

Девушка добавила, что сотрудники метро будут разбираться в произошедшем. Как ей пояснила дежурная, они будут смотреть остальные камеры, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Дежурная сказала, что парень мог стоять слишком близко к краю платформы, поэтому его могло задеть и он отлетел в меня. Сказали, что тот парень в очень плохом состоянии. Его забрали в больницу, — подытожила собеседница.

Инцидент произошел утром 24 мая. Тогда же появилась версия, что от поезда мог отлететь корпус камеры наблюдения, установленной снаружи последнего вагона.