Москвичи выберут территорию для названия в честь ЛНР Москвичам предложили назвать в честь ЛНР территории у посольств Британии, Бельгии и Германии

Фото: lug-info.com

Жители Москвы выберут место в городе, которое назовут в честь Луганской Народной Республики, говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра и правительства столицы. Голосование пройдет в рамках проекта «Активный гражданин». Участникам предложены три варианта: территория вдоль Смоленской набережной, улица Академика Пилюгина или Большой Ржевский переулок, где находятся посольства Британии, ФРГ и Бельгии. Также можно выбрать четвертый вариант, чтобы довериться в этом вопросе специалистам.

В новом голосовании проекта «Активный гражданин» участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

В районе Смоленской набережной носить название ЛНР может территория между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, в районе улицы Академика Пилюгина — между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, а вдоль Большого Ржевского переулка — вблизи примыкания улицы Малая Молчановка.

В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у здания дипмиссии США площадью Защитников Донбасса. По словам политиков, просьбы увековечить подвиги российских солдат исходили от самих жителей столицы.

Позже в ходе голосования 44,69% москвичей поддержали название «Площадь Донецкой Народной Республики». В условиях голосования говорилось о том, что в случае победы этого варианта москвичи выберут территорию для присвоения ей названия в честь ЛНР.