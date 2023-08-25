Московские аэропорты возобновили работу Столичные аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково возобновили штатную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По их сведениям, сейчас воздушные гавани принимают и отправляют рейсы.

Аэропорты Домодедово и Внуково работают штатно, — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что аэропорты Домодедово и Внуково закрыли воздушное пространство и прекратили принимать и отправлять самолеты. Некоторые рейсы находились в зоне ожидания, другие были перенаправлены.

В Минобороны заявило о попытке в ночь на 25 августа атаки ВСУ территории России с помощью ракеты С-200. Она была обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области. Перед этим сообщалось, что жители Калужской области сообщали о взрывах в небе. Характерные звуки раздавались в городах Обнинск и Малоярославец.

23 августа сообщалось, что во всех московских аэропортах был введен план «Ковер». Он подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта. Аналогичный режим объявлялся в ночь на 22 августа.