План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Они не принимают и не выпускают воздушные суда.

Подобный план подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Также сообщается о том, что в Химках и других районах Подмосковья слышны взрывы. По предварительным данным, работает система ПВО по беспилотникам. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Накануне сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово в ночь на 22 августа объявили режим «Ковер», который вводят, когда в небе замечают неизвестные объекты. Перед этим в столичном регионе он вводился в ночь на 21 августа. Тогда были задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет. Минобороны РФ позже рассказало, что украинский беспилотник совершил попытку атаки в Московской области.

Также сообщалось, что столичные аэропорты вводили ограничения 20 августа. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу.