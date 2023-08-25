Над Домодедово и Внуково закрыли воздушное пространство ТАСС: воздушное пространство закрыто над аэропортами Домодедово и Внуково

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московские аэропорты Домодедово и Внуково закрыли воздушное пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на данные авиаслужб. Прилеты и вылеты самолетов задерживаются.

Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания, — рассказал собеседник агентства.

Ранее жители Калужской области сообщили о взрывах в небе. Характерные звуки раздавались в городах Обнинск и Малоярославец. Аналогичные сообщения поступали от жителей Тульской области и подмосковного Наро-Фоминска. Предположительно, там работают системы ПВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

23 августа сообщалось о том, что во всех московских аэропортах был введен план «Ковер». Он подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта. Аналогичный режим объявлялся в ночь на 22 августа.

Кроме того, столичные аэропорты вводили ограничения 20 августа. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу.