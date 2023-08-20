Столичные аэропорты возобновили работу после попытки атаки беспилотника ВСУ Росавиация: аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово полностью возобновили работу после ограничений, введенных рано утром 20 августа из-за попытки атаки БПЛА, сообщает в Telegram пресс-служба Росавиации. В организации рассказали. что из-за временных ограничений шесть авиарейсов были перенаправлены в Шереметьево, а также в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. После снятия ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения.

Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. <...> В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно, — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 20 августа, украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. По его словам, устройство было сбито силами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. В настоящее время на месте работают оперативные службы.