Во Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер» Baza: во Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер»

В ночь на 22 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, из-за этого задерживаются несколько рейсов.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим «Ковер». Задерживаются несколько самолетов на вылет и на прилет, — отмечает канал.

Также отмечается, что некоторые рейсы перенаправлены в аэропорт Шереметьево.

В России план «Ковер» вводят, когда в небе замечают неизвестные объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, обязана совершить срочную посадку или покинуть район. Режим «Ковер» в столичном регионе последний раз вводился в ночь на 21 августа. Тогда были задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет. Минобороны РФ позже рассказало, что украинский беспилотник совершил попытку атаки в Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После выхода из строя дрон упал.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты вводили ограничения 20 августа. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. По его словам, устройство было сбито силами противовоздушной обороны.