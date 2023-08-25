МЧС сообщило о локализации пожара в Нахабино МЧС: пожар в строительном магазине в Нахабино локализован на площади 750 кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар, возникший в строительном магазине в подмосковном Нахабино, локализован на площади 750 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России. На месте возгорания продолжают работать экстренные службы.

В 21.48 локализация на площади 750 квадратных метров. Предварительно без пострадавших, — говорится в сообщении.

Пожар произошел в строительном магазине в подмосковном поселке Нахабино вечером 25 августа. Площадь пожара изначально составляла 400 квадратных метров. По информации экстренных служб, угрозы соседним строениям нет.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

Кроме того, в Амурской области произошел крупный пожар, унесший жизни трех человек, в том числе ребенка 2020 года рождения. По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в населенном пункте Николаевка. Причины пожара неизвестны. В настоящее время прокуратура Бурейского района проводит проверку по факту инцидента.