В подмосковном Нахабино загорелся строительный рынок

Фото: vk.com/nahabino_online

Очевидцы сообщают в социальных сетях о крупном пожаре в подмосковном Нахабино. Предположительно, горит строительный рынок у Волоколамского шоссе. На месте машины МЧС и скорой медпомощи. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что огонь охватил уже 400 кв.м., при этом угрозы соседним строениям нет.

Строительный магазин горит на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино на улице Советская, 115 Б. Угрозы соседним строениям нет, — сообщили в экстренных службах.

Один из очевидцев, заснявших происходящее на камеру, предположил, что горит склад с краской. Readovka со ссылкой на очевидцев пишет, что пожар начался на задворках и разгорался на протяжении часа.

Ранее сообщалось, что утром 25 августа в Санкт-Петербурге на проспекте Шаумяна горело заброшенное здание. В двухэтажном строении горел мусор на площади 80 кв. метров. На место прибыли пожарные и скорая помощь, в 10:36 огонь потушили. В 2014 году постройку сталинских времен планировали снести для расширения автодороги.