В Петербурге загорелась заброшенная «сталинка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на проспекте Шаумяна горело заброшенное здание, сообщает МЧС Северной столицы. В двухэтажном строении горел мусор на площади 80 кв. метров. На место прибыли пожарные и скорая помощь, в 10:36 огонь потушили.

25 августа в 09:30 поступило сообщение о пожаре. <...> В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение мусора на площади 80 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава, — рассказали в МЧС.

Рядом со зданием находится торговый центр «Охта Молл».

В 2014 году постройку сталинских времен планировали снести для расширения автодороги. Сейчас проспект огибает здание. Оно было возведено в 1950 году, в нем находилась служба ГИБДД. В 2009 году рядом со зданием была обустроена штрафстоянка. Позже суд признал, что ГУП «Городской центр стоянок и гаражей» получил эту территорию в пользование незаконно. Здание не подключено к городской инфраструктуре — в нем нет ни горячей воды, ни отопления.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Амурской области погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Правоохранительные органы сообщили, что происшествие произошло в населенном пункте Николаевка.