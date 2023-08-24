Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При пожаре в жилом доме в Амурской области погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, сообщает региональная прокуратура. Правоохранительные органы сообщили, что происшествие произошло в населенном пункте Николаевка.

Установлено, что поздно вечером 23 августа в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого при пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения, — говорится в сообщении.

Прокуратура Бурейского района начала проверку по факту пожара.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок погиб в результате взрыва в автосервисе в Махачкале. Его тело извлекли спасатели из-под завалов.

Также трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. После этого директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов посоветовал первым делом обесточить самокат, если он загорелся на зарядке.