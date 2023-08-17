Стало известно о гибели годовалого ребенка в результате взрыва в Махачкале

Фото: МЧС РФ

Годовалый ребенок погиб в результате взрыва в автосервисе в Махачкале, сообщил Telegram-канал Mash. Его тело извлекли спасатели из-под завалов. По последним данным, жертвами инцидента стали не менее 35 человек.

Также спасатели обнаружили тела еще двух человек. Ими оказались 24-летний парень и 21-летняя девушка. Погибших уже опознали родственники.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители арестовали причастного к взрыву в городе. Следователи выяснили, что мужчина хранил селитру на территории автосервиса. Подозреваемый доставлен в Москву на допрос. Следствие намерено настаивать на аресте мужчины, так как он проживает в другом регионе.

Вблизи автозаправочной станции в Махачкале образовался стихийный мемориал. Жители приносят к месту взрыва плюшевые игрушки и цветы. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Baza.