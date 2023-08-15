Стихийный мемориал появился вблизи взорвавшейся АЗС в Махачкале

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Вблизи автозаправочной станции в Махачкале, где ранее прогремел взрыв, образовался стихийный мемориал, сообщил Telegram-канал Baza. Люди несут к нему цветы и мягкие игрушки, над которыми возвышается табличка со свечой и надписью «Скорбим».

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек. Еще 70 жителей Махачкалы получили повреждения различной степени тяжести. Заправка, на которой произошла детонация, уничтожена полностью. Частично разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис.

Как сообщало ранее РЕН ТВ, в 2017 году МЧС выявило на объекте порядка 12 нарушений пожарной безопасности. Так, на заправке отсутствовали системы водного орошения и дренажные лотки для отведения осадков, а цистерны с углеводородным газом превышали допустимый объем.

Кроме прочего, выяснилось, что владелец взорвавшейся АЗС Ибрагим Шамхалов проходил по делу о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств. Источник добавил, что мужчина является злостным нарушителей налогового законодательства.