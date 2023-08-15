На взорвавшейся АЗС в Махачкале выявили свыше 10 нарушений МЧС выявило 12 нарушений на взорвавшейся в Махачкале АЗС

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Взорвавшаяся в Махачкале автозаправочная станция уже не раз становилась объектом наблюдения со стороны проверяющих служб, выяснило РЕН ТВ. Так, в 2017 году сотрудники МЧС выявили на объекте порядка 12 нарушений.

На заправке отсутствовали системы водного орошения, необходимые для охлаждения надземного оборудования, а на выезде с АЗС не было дренажных лотков для отведения осадков в очистные сооружения. Кроме прочего, цистерны с углеводородным газом стояли в менее чем 25 метрах от проезжей части, а их вместимость была больше нормы.

Также издание отметило, что владелец АЗС Ибрагим Шамхалов нарушал и другие законы. В частности, его судили по делам о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств.

Владелец является злостным нарушителем налогового законодательства. Ранее в отношении него были возбуждены десятки исполнительных производств по неуплате налогов и пени, — рассказал источник.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео с последствиями взрыва на заправке в Махачкале. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видны массовые разрушения близлежащих зданий. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В результате взрыва на АЗС пострадали по меньше мере 75 человек. Свыше 20 жителей Махачкалы погибли.