Страшное ДТП с участием 10 машин произошло на Киевском шоссе Массовое ДТП с 10 машинами произошло в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 60-м км Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с 10 машинами, передает РЕН ТВ. Там столкнулись два грузовика и восемь легковушек. Из-за ДТП перекрыто движение на двух полосах.

В Бурятии два молодых человека скончались в результате ДТП, врезавшись на автомобиле в дорожное ограждение. Авария произошла в ночь на 18 февраля в районе села Турунтаево Прибайкальского района. По данным Госавтоинспекции, за рулем Toyota Crown находился 20-летний юноша, чей стаж вождения составлял всего лишь год.

Ранее в Ставропольском крае на участке федеральной трассы грузовик протаранил 16 автомобилей. В региональном главке МВД сообщили, что в ДТП пострадали девять человек. Местные власти также сообщали, что пять человек получили травмы в маршрутке. Обошлось без жертв.