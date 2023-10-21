Массовая авария с пострадавшими произошла в Москве Три человека пострадали в результате аварии с шестью автомобилями в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая авария с участием шести легковых автомобилей произошла на Марксисткой улице в Москве, сообщает «360». По информации издания, в районе дома № 24 столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две иномарки Skoda.

По предварительным данным, повреждения различной степени тяжести получили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о массовом ДТП с участием автобуса ПАЗ в Курске. В результате происшествия пострадали пять пассажиров транспортного средства. По предварительной информации, пазик столкнулся с двумя иномарками. Всем пострадавшим понадобилась госпитализация.

В Собинском районе Владимирской области тем временем столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус. В результате происшествия пострадали 12 человек, десять из которых ехали в общественном транспорте. По информации регионального управления МВД, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.

Также стало известно о смертельной аварии в Омской области. Водитель легкового автомобиля съехал в кювет, заполненный водой. Находившиеся в машине мать и трое детей захлебнулись. Их тела обнаружили на следующий день.