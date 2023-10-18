Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Курске

Фото: ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ по г. Курск

Серьезное массовое ДТП с участием автобуса ПАЗ произошло в Курске, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. В результате аварии пострадали пять пассажиров маршрутного транспортного средства. Виновник ДТП устанавливается.

По предварительной информации, 18.10.2023 г. примерно в 09:35 напротив д. 90 по ул.Энгельса г. Курска произошло столкновение трех транспортных средств: маршрутного автомобиля ПАЗ, Foton, Chevrolet. В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутного транспортного средства: женщины 1981, 1985, 1970, 2005 г.р. и мужчина 1966 г.р, — говорится в сообщении ведомства.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Курска. Сотрудники полиции проводят проверку по факту массовой аварии.

Ранее в Приморье произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погибли два человека. Как сообщало управление МВД РФ по региону, транспортное средство выполняло маршрут из Китая в Уссурийск. В один момент водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. Все находящиеся в салоне туристы были гражданами России, заявил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. Пострадали около 30 человек.