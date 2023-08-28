Водитель Lada спровоцировал массовую аварию с автобусом под Владимиром В массовой аварии под Владимиром с участием автобуса пострадали 12 человек

Фото: УМВД России по Владимирской области

Авария с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошла в Собинском районе Владимирской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "МВД Медиа". В результате происшествия пострадали 12 человек, десять из которых являлись пассажирами общественного транспорта.

Сегодня, 28 августа, на втором километре автодороги Собинка — Лакинск — Ставрово в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин и рейсового автобуса, — говорится в сообщении.

По информации "МВД Медиа", аварию спровоцировал водитель Lada, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. От удара автобус столкнулся с иномаркой «Чери», а автомобиль Lada — с внедорожником «Нива».

Помимо 10 пассажиров автобуса за помощью обратились водитель Lada и его пассажир. Первый был госпитализирован, второму оказали помощь на месте.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошла массовая авария с участием семи легковых автомобилей, грузовика и бензовоза. В результате ДТП пострадали два человека. Из-за аварии на трассе образовалась пробка длиной в 10 километров.