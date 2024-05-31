Ливни и грозы или жара, «как в Сочи»? Погода в Москве в выходные 1–2 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики считают, что в Центральной России в преддверии лета уже установилась «идеальная погода». Чего ждать Москве в выходные 1–2 июня, будут ли новые грозы, надолго ли установилась жара?

Какая погода будет в Москве в выходные, будут ли новые грозы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил NEWS.ru, что в первые дни июня москвичей ждет аномальная жара. По его словам, 1 и 2 июня температура воздуха в столице будет «как в Краснодаре».

«На субботу Гидрометцентр выпустил предупреждение о сильной жаре — до 30 градусов. В воскресенье — 27–29. В ночные часы — 14–17. Это на 7-8 градусов выше климатической нормы», — отмечает Вильфанд.

Его коллега из прогностического центра «METEO» Александр Шувалов иного мнения. Он считает, что после аномальной жары в столицу придет похолодание до +25 градусов днем и до +15 ночью.

«А вот днем 1 и 2 июня возможны кратковременные дожди, преимущественно в эти дни будет облачно», — считает Шувалов.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечает: 30 мая впервые в 2024 году температура воздуха в Москве превысила 30 градусов. При этом большую часть столичного региона дожди и грозы обошли стороной, основные осадки выпали на севере. По мнению Поздняковой, дожди и грозы останутся локальными.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уверен: купальный сезон в Москве откроется раньше, чем в Сочи. С приходом жары вода в Москве-реке теплее, чем на пляжах Черного моря.

В своем Telegram-канале Тишковец рассказал, что в июне температура воздуха в Москве будет немного выше нормы: +20–25 градусов днем, +15 градусов ночью, что он назвал «идеальным для россиян».

Сайт Foreca предполагает, что в субботу гроза в Москве может начаться около 18 часов и будет непродолжительной. В воскресенье осадки ожидаются в середине дня, причем воздух прогреется до +30 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

Вильфанд предупреждает, что жара будет и на территории Петербурга.

«В Петербурге и Ленинградской области также до +30 градусов будет в выходные, что также выше климатической нормы», — отметил синоптик.

С ним согласен главный синоптик Петербурга Александр Колесов: аномально жаркая погода будет продолжаться.

«В воскресенье днем температура воздуха может быть немного ниже, чем в субботу, но очень теплая будет ночь, поэтому среднесуточная температура всё ещё продолжит превышать норму на 7 градусов. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом сохраняются и в субботу, и в воскресенье. Но не всегда они попадают на наши метеостанции, так как проходят очень локально», — отметил Колесов.

Более прохладная погода придет в Санкт-Петербург на следующей неделе, температура воздуха будет постепенно снижаться.

«В начале недели 20–25 градусов, в дальнейшем даже 15–20. Все летние погодные явления сохранятся: кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом», — предупредил Колесов.

Где еще в России будет жарко в выходные

Татьяна Позднякова рассказала, что летняя жаркая погода постепенно продвигается на север Европейской России.

«В Новгородской области воздух 30 мая прогрелся до 30 градусов. В Пскове воздух раскалился до 29,6 градуса, что стало новым суточным рекордом. В Великих Луках температура воздуха тоже оказалась рекордной — 29,5 градуса. До этого рекорды в этих городах наблюдались в 1995 году. Самая высокая температура воздуха 30 мая была в Калмыкии, в Юсте 34,1 градуса. И 31 мая указанные территории останутся в теплом секторе циклона, и можно ждать новых рекордов», — отмечает синоптик.

Согласно карте сервиса «Яндекс.Погода», широкая полоса теплого воздуха протянулась с юго-востока на северо-запад через европейскую территорию России через Казахстан и Узбекистан до Памира. Юго-восточный ветер гонит теплый воздух через Волгу в Москву и дальше в направлении Санкт-Петербурга.

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