Пожар площадью 300 «квадратов» вспыхнул в центре Москвы Находящееся на реконструкции здание загорелось на Люсиновской улице в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в находящемся на реконструкции двухэтажном здании на Люсиновской улице в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Огонь охватил кровлю постройки. Изначально площадь возгорания составила 100 квадратных метров, позднее она увеличилась до 300 квадратных метров.

В 16:01 поступило сообщение о пожаре на кровле находящегося на реконструкции двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 1, — заявил собеседник агентства.

На опубликованных кадрах видно открытое пламя на крыше горящего здания, над ним поднялся столб серого дыма. На место пожара прибыли бригады спасателей, они уже начали тушить пламя. В ликвидации возгорания задействованы по меньшей мере девять пожарных машин. Кроме того, к месту происшествия прибыла скорая помощь.

Ранее СМИ сообщали о взрыве газового баллона на веранде кафе «Лила Пастри» на Сретенском бульваре в центре Москвы. На кадрах с места происшествия можно заметить автомобиль скорой помощи, а также пожарную машину и сотрудников полиции, опрашивающих очевидцев. По данным Следственного комитета, при хлопке газовоздушной смеси официантка заведения получила ожоги.