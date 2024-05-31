Взрыв раздался на веранде кафе в центре Москвы Mash: в кафе на Сретенском бульваре Москвы взорвался газовый баллон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газового баллона произошел на веранде кафе «Лила Пастри» на Сретенском бульваре в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, один человек получил травмы.

Как уточнил канал, заведение открылось лишь недавно. Оно принадлежит московским рестораторам Элине и Галактиону Табидзе. На опубликованных кадрах с места происшествия виден автомобиль скорой помощи. Возле кафе также стоит пожарная машина, сотрудники полиции опрашивают очевидцев.

Позднее Следственный комитет Москвы классифицировал произошедшее как хлопок газовоздушной смеси. Пострадавшей оказалась официантка заведения, она получила ожоги. Девушке оказывается медицинская помощь.

По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, — заявили в ведомстве.

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