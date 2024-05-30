Ликвидирован пожар в Воронежском педуниверситете

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежские пожарные ликвидировали возгорание в главном корпусе городского педагогического университета, сказано в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС по Воронежской области. Пожар начался в чердачном помещении здания. В тушении пламени участвовали около 10 пожарных расчетов.

В 21.32 пожар локализован на площади порядка 30 квадратных метров. В 21.45 пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в публикации ведомства.

В селе Ильинском Кировской области 16-летний школьник Владимир Муралев 20 мая спас мужчину из горящего дома. Подросток заметил пламя, разбил в доме окно, влез в него и отправился на поиски хозяина по комнатам. Найти мужчину удалось не сразу, он спал в одной из комнат. Мужчина проснулся, взял из шкафа документы и намеревался выйти из дома через главную дверь, но оттуда уже пошел дым. Тогда Муралев вывел хозяина через выбитое ранее окно.

Ранее стало известно, что в деревне Ботвинино подмосковного города Чехова при пожаре в частном доме сгорели два подростка. Одна девочка смогла выжить. Уточняется, что оказавшимся в здании несовершеннолетним было 11, 12 и 17 лет. Вывести из охваченного огнем дома удалось только самую младшую из них.