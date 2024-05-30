Москвичей предупредили об опасной жаре Оранжевый уровень погодной опасности объявлен из-за жары в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В связи с жаркой погодой в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности, следует из публикации на сайте Гидрометцентра РФ. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18:00 пятницы, 31 мая.

«Оранжевый» уровень погодной опасности является предпоследним в шкале метеопредупреждений. Он означает опасную погоду и предупреждает о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что летняя жара в Москве пойдет на спад уже в предстоящие выходные дни. По его словам, 1 и 2 июня в столице пройдут дожди, а столбики термометров понизятся до 25 градусов тепла.

Как подчеркнул синоптик, первые дожди на северо-западе Московской области могут пройти 30 мая. По его словам, в частности, речь идет о Волоколамске, Клине и Дмитрове. Он добавил, что в первую неделю июня аномальной жары ждать не стоит. Температура будет держаться в пределах 19–24 градусов тепла, что вполне допустимо по параметрам, отметил он.

До этого специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что тополиная «метель» ожидается в столице в ближайшие дни. Она также предупредила граждан о возможности аллергической реакции. Позднякова пояснила, что цветение тополя ускорилось благодаря теплой и сухой погоде во второй половине мая.