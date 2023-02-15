Курьер пожаловался в МВД на блогера в футболке с русским военным кораблем Москвич написал донос на блогера Евгения Архипова за принт на футболке

Фото: Соцсети

Блогер Евгений Архипов

26-летний москвич, работающий курьером в компании СДЭК, пожаловался в полицию на блогера Евгения Архипова из-за того, что последний ролик на своем YouTube тот записал в футболке со слоганом против российской армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На принте была изображена почтовая марка с российским военным кораблем. На переднем плане украинский военный показывал средний палец.

Архипов ведет канал под названием EVG, где разбирает мошеннические схемы, которые используют злоумышленники на сайте Avito. Ролик, скриншоты которого москвич отправил в полицию, был опубликован 10 февраля. Полицейские приступили к проверке.

На канале блогера 765 тысяч подписчиков. Также совместно с информационной платформой банка «Тинькофф» он ведет подкаст, на котором разбирает кейсы людей, обманутых на финансовом рынке и учит не попадаться на уловки мошенников.

Ранее сообщалось, что полиция составила административный протокол против читателя паблика «Лентач» на сайте «ВКонтакте». Мужчина в феврале 2022 года репостнул материал о питерской блокаднице, которая вышла на улицу с антивоенным плакатом. Пользователя обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ.