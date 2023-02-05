Москвича обвинили в дискредитации армии за репост из сообщества «Лентач»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы открыли административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против читателя паблика «Лентач» в соцсети «ВКонтакте» из-за репоста. Отмечается, что пользователь сделал репорт в феврале прошлого года, однако дело возбуждено только сейчас, следует из сообщения сообщества «Лентач» в Twitter.

В сообществе указали, что дело заведено из-за репоста новости о питерской блокаднице, которая вышла на улицу с антивоенным плакатом.

«Лентач» добавил, что их читателю сейчас активно ищут адвоката, а также, что сообщество поможет деньгами для оплаты штрафа.

Паблик назвал соцсеть «ВКонтакте» прокремлевской помойкой, «которая сольет любые ваши данные по первому же запросу товарища майора».

Статья 20.3.3. КоАП о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования» российской армии предусматривает штраф для граждан до 100 тысяч рублей.

2 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении журналиста Ильи Азара сотрудники следственного управления по ЦАО проводят проверку по статье о фейках про Вооруженные силы РФ из-за публикации в соцсетях. По информации канала, причиной стал пост в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России), посвященный сотому дню спецоперации. В нем Азар критически высказался об СВО.