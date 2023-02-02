Baza: Следователи проверяют журналиста Азара из-за поста о сотом дне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Илья Азар

В отношении журналиста Ильи Азара сотрудники следственного управления по ЦАО проводят проверку по статье о фейках про вооруженные силы России из-за публикации в соцсетях, сообщает Telegram-канал Baza, не называя источник информации. Причиной стал пост в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России), посвященный сотому дню с начала спецоперации. В тексте Азар критически высказался об СВО.

Ранее Азара уже признавали виновным по этой статье и из-за повторного нарушения против него могут завести уже уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ.

Предыдущее обвинение в распространении фейков об армии России Азар оспаривать отказался и заявлял, что не считает себя виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Он обвинял власти в использовании «военной цензуры».

В ноябре журналиста Илью Азара не пустили на рейс Берлин — Рига, несмотря на действующую латвийскую визу D. Пограничники сослались на документ, в котором сказано, что гражданам России запрещен въезд в Латвию при отсутствии визы категории А или С. Позже сам журналист подтвердил эту информацию и добавил, что сотрудники ссылались на текст правил Международной ассоциации воздушного транспорта.