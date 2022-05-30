Крокус Сити Океанариум запустил благотворительную акцию ко Дню защиты детей

1 июня в честь Дня защиты детей любой ребенок до 13 лет сможет бесплатно посещать Крокус Сити Океанариум в течение всего дня. В пресс-службе заведения уточнили, что дети до 14 лет могут посетить океанариум только в присутствии взрослого.

В честь Дня защиты детей — одного из самых добрых праздников, Крокус Сити Океанариум решил порадовать своих маленьких посетителей и запустить благотворительную акцию. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Океанариум в течение всего дня бесплатно! Ведь искренняя улыбка и счастливые детские глаза в такой светлый праздник — это прекрасно, — отметили в пресс-службе.

1 июня дети смогут не только познакомиться с более 3000 обитателями глубин на трех тематических экспозициях, но и посетить сказочное подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции. Более того, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и изготовить собственными руками пиратскую шляпу или корону русалки.

Ранее в «Крокус Сити» в Океанариуме открылась фотовыставка Даниила Артемьева, посвящённая жизни детей с ихтиозом — редким генным заболеванием кожи. Её организатор — благотворительный фонд «Дети-бабочки». Выбор площадки для проведения мероприятия не случайный — детей с такой патологией называют «рыбками», у них нарушены процессы ороговения кожи, в результате она похожа на чешую.