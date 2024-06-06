«Кинопоиск» уличили в пропаганде ЛГБТ и оштрафовали Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 1,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Сервис должен будет заплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), — сказано в публикации.

В конце мая онлайн-кинотеатр «Иви» вновь оштрафовали за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ. Решение вынес Таганский районный суд в столице. Инстанция назначила стриминговому сервису административное наказание. Онлайн-кинотеатр обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

До этого «дочку» Первого канала наказали за показ фильма с неправильной маркировкой. Согласно материалам дела, речь о фильме «Днюха», где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+». Это является нарушением законодательства.

В итоге канал получил штраф в 1 млн рублей за демонстрацию фильма со сценами ЛГБТ-отношений. Представители Первого канала признали вину и сообщили, что уже привлекли к ответственности выпускающего редактора, а сам фильм удалили со своих интернет-ресурсов.