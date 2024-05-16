Удаление фильма и наказание редактора не спасли телеканал от штрафа «Дочку» Первого канала наказали за показ фильма с неправильной маркировкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

АО «Первый канал. Всемирная сеть» получило штраф в 1 млн рублей за демонстрацию фильма со сценами ЛГБТ-отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) с некорректной возрастной маркировкой, сообщает ТАСС из зала Таганского суда Москвы. Как отмечается, представители Первого канала признали вину и сообщили, что уже привлекли к ответственности выпускающего редактора, а сам фильм удалили со своих интернет-ресурсов.

Согласно материалам дела, речь о фильме «Днюха», где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+». Это является нарушением законодательства.

Ранее петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в один миллион рублей телеканалу «Кино ТВ» за показ фильма «V значит Вендетта» с Натали Портман в главной роли. Причиной административного наказания стала демонстрация сцен нетрадиционных сексуальных отношений.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Жара ТВ» после демонстрации клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner. Причиной также стала демонстрация нетрадиционных сексуальных взаимоотношений или предпочтений среди несовершеннолетних.