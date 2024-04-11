Российский телеканал наказали за фильм с Натали Портман Телеканал «Кино ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм «V значит Вендетта»

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кадр из фильма «V значит Вендетта»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в один миллион рублей телеканалу «Кино ТВ» за показ фильма «V значит Вендетта» с Натали Портман в главной роли, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Причиной административного наказания стала демонстрация сцен нетрадиционных сексуальных отношений.

ООО «КИНО ТВ», будучи редакцией средства массовой информации, допустило распространение среди несовершеннолетних художественного фильма «V значит Вендетта», содержащего демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, в том числе описание, изображения нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений со знаком информационной продукции «16+». <...> Суд назначил штраф в 1 000 000 рублей, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Таганский районный суд Москвы зарегистрировал протокол о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей элементы ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в отношении АО «Первый канал. Всемирная сеть». Компания является дочерним юрлицом Первого канала и отвечает за вещание за рубежом.

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за демонстрацию материалов с упоминанием ЛГБТ с неправильной возрастной маркировкой. За это предусмотрен штраф от одного до четырех миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.