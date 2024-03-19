Против Первого канала возбудили дело из-за демонстрации ЛГБТ Суд Москвы зарегистрировал протокол на Первый канал за ЛГБТ-сцены без маркировки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал протокол о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей элементы ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в отношении АО «Первый канал. Всемирная сеть», следует из картотеки на сайте суда. Компания является дочерним юрлицом Первого канала и отвечает за вещание за рубежом.

Протокол составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за демонстрацию материалов с упоминанием ЛГБТ с неправильной возрастной маркировкой. По ней телеканалу грозит штраф от 1 миллиона до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Что послужило поводом для составления протокола, не уточняется.

Ранее стало известно, что на онлайн-кинотеатр IVI составили новый административный протокол за демонстрацию фильмов с элементами ЛГБТ без маркировки «18+». Четвертый по счету протокол зарегистрировал Таганский суд Москвы.

На онлайн-кинотеатр уже несколько раз накладывали миллионный штраф за показ фильмов без маркировки «18+». Тогда речь шла о кинокартинах «Маленькая Италия», «Доктор „Т“ и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие», «Идеальные незнакомцы». Во всех случаях Роскомнадзор установил факт содержания в фильмах сцен с демонстрацией ЛГБТ.