Экс-десантника армии США арестовали за торговлю наркотиками в Москве Суд арестовал до 6 августа экс-десантника армии США Лика за торговлю наркотиками в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы отправил под арест гражданина США Тревиса Лика, обвиняемого в сбыте наркотиков, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Американец пробудет в СИЗО до 6 августа.

10 мая 2023 года Хамовнический районный суд города Москвы избрал меру пресечения гражданину США. Экс-десантник и музыкант, обвиняемый в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей, останется под стражей до 6 августа 2023 года, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», иностранец отказался признать вину. Мужчина заявил, что не знает причину своего задержания. Суд также избрал меру пресечения в отношении девушки, которая, по версии следствия, делала закладки по просьбе американца.

О задержании Тревиса Лика в Москве стало известно 8 июня. Раньше он служил десантником в армии США и принимал участие в войне в Ираке, после чего перебрался в Россию и занялся музыкальным продюсированием. Американца заподозрили в том, что он предоставлял россиянам запрещенные вещества, после чего шантажировал их с целью вовлечь в распространение наркотиков. В ходе обысков дома у иностранца были найдены сами наркотики, а также различные предметы, которые могли использоваться им для торговли.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали 29-летнего гражданина Ирана, который пытался провезти в Россию марихуану, расфасованную по чайным пакетикам. Также в его чемодане нашли шейкер с наркотиком. Запрещенный груз на таможенном контроле выявила служебная бельгийская овчарка.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.