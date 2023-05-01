В Подмосковье годовалый мальчик упал с четвертого этажа и выжил SHOT: годовалый мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа дома на улице Заводской в подмосковном поселке Свердловский, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мальчик облокотился на москитную сетку, но та его не выдержала, после чего он рухнул вниз. Мать и отец мальчика при этом находились дома.

По сообщению SHOT, мальчик бегал по квартире, а потом родители услышали громкий плач. Они прибежали в комнату ребенка, но там его не оказалось, а в оконном проеме отсутствовала москитная сетка. Выглянув на улицу, они увидели свое чадо лежащим на земле.

Мать с отцом незамедлительно вызвали скорую, которая увезла мальчика в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб бедра.

SHOT отмечает, что семья не стоит на учете у социальных служб, условия для проживания в квартире пригодные.

27 марта на 2-й Институтской улице в Мытищах 11-летний мальчик упал с 17-го этажа и погиб. Рядом с телом лежал мобильный телефон. Ребенок вышел на общий балкон, чтобы сделать эффектное селфи, но сорвался.