Еще один инвалид получил повестку из военкомата Страдающий спинальной мышечной атрофией москвич Васильев получил повестку

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Москвич Олег Васильев, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), получил повестку в военкомат, сообщается в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) проекта diagnoz_zhit. Васильев приписан к военкомату Хорошевского района Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы.

Наши ребята со СМА настолько круты, что им приходят повестки. И действительно, зачем их лечить? — поинтересовались авторы проекта.

Как пишет SOTA, мужчина не может явиться в военкомат из-за того, что передвигается на коляске, а прием назначен на четвертом этаже.

Ранее стало известно, что параатлет Дмитрий Игнатов, потерявший десять лет назад ногу во время службы в армии, получил повестку из военкомата. В 22 года он лишился ноги после того, как на него упала ракетная установка C-300. Из-за этого мужчине потребовалась ампутация нижней конечности.

До этого в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники военкомата принесли повестку мужчине, умершему два года назад, об этом сообщила вдова «призывника» в соцсетях. Женщина предложила назвать место, где находится ее покойный муж, чтобы ему могли вручить повестку лично.