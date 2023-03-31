Дрон-разведчик нашли вблизи аэродрома Кубинка в Подмосковье «112»: рядом с аэродромом Кубинка нашли модернизированный дрон-разведчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вблизи от аэродрома Кубинка найден модернизированный дрон-разведчик, к летательному аппарату были прикреплены дополнительные аккумуляторы повышенной емкости и мощная камера, передает Telegram-канал «112». Местный житель передал найденный беспилотник в полицию.

«112» опубликовал фото и видеокадры беспилотника с места обнаружения. Квадрокоптер небольшой — он представляет собой аппарат 40 на 40 сантиметров, с четырьмя винтами и дополнительным оборудованием. Отмечается, что взрывчаткой дрон оснащен не был.

{{widget-content-126127}

Ранее в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По информации Telegram-канала SHOT, БПЛА обнаружил житель села Свитино поселения Вороновское. Дрон был окрашен в цвета украинского флага. Пострадавших нет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтвердило, что обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата найдены около железнодорожных путей в Новой Москве. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.