«Достал нож и зарезал»: очевидица про смертельную драку в Коммунарке Очевидица драки в Новой Москве: за конфликтом с поножовщиной наблюдал весь двор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За дракой в Новой Москве, в ходе которой зарезали местного жителя, наблюдал весь двор, рассказала NEWS.ru очевидица потасовки. По ее словам, сначала в ней участвовали двое, позже к драке стали подтягиваться другие люди. В какой-то момент один из участников конфликта достал нож и зарезал другого. Женщина отметила, что конфликт мог разгореться между мигрантами.

За этим наблюдал весь двор, как мне кажется. Сначала драку устроили двое мужчин, все происходило с 12 до часа ночи. Орали, ругались, было по речи слышно, что пьяные. Потом начали подходить еще люди. В итоге один мужчина достал нож и зарезал другого, — сказала она.

В московской Коммунарке ранее произошла смертельная драка, жертвой которой стал 43-летний мужчина. Погибший получил три ножевых ранения. Конфликт случился ночью 5 ноября во дворе многоэтажного дома на улице Василия Ощепкова.

Между тремя мужчинами завязалась драка, которая продолжалась больше часа. В результате ранения один из них скончался на месте до приезда скорой помощи, которую вызвали местные жители. Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался уроженец Биробиджана. Второго участника драки разыскивает полиция.

Ранее в Дзержинске задержали местного жителя по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего сцепилась с его питомцем. Владелец пса ударил оппонента ножом в живот, от чего тот скончался на месте.