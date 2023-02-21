Число погибших при пожаре в отеле в Москве увеличилось до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До шести человек увеличилось число погибших в результате пожара в здании с отелем «МКМ» в центре Москвы. Об этом рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее речь шла об одном погибшем.

Пострадали девять человек, из них один ребенок. Шесть человек погибли, из них двое детей, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в результате пожара, который произошел в 17-этажном здании на Международной улице в Москве. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, из здания эвакуировали около 200 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог.

В дептрансе Москвы рассказали, что движение по Международной улице перекрыто. Для обогрева эвакуированных граждан прибыли пять автобусов Мосгортранса.