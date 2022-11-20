Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве выросло до пяти

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до пяти человек. Тело пятого погибшего обнаружено при разборе завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

При разборе завалов в 23:13 обнаружено тело пятого погибшего. — цитирует агентство неназванного собеседника.

Также в МЧС уточнили, что судьба еще одного человека остается неизвестной. Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади вспыхнул в 15:13 мск. Из здания были эвакуированы семь человек. В результате возгорания произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось о локализации пожара на складе цветов на Комсомольской площади. В охваченном огнем здании находились магазин мебели и светильников, а также магазин цветов. Эвакуированные из здания люди прятались в холодильнике.

Огонь со склада перекинулся на соседнее здание. Для тушения огня привлекались три вертолета Ка-32 и пожарные поезда станций Люблино и Тверь.