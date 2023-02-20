Брат рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве посылки в Троицке Брат пострадавшей при взрыве посылки в Троицке заявил, что сестра получила небольшой ожог лица

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Пострадавшая при взрыве посылки в Троицке (Новая Москва) Алина получила небольшой ожог лица, рассказал NEWS.ru брат потерпевшей Артемий. По его словам, девушка чувствует себя хорошо.

Алина в порядке. Небольшой ожог лица, а так чувствует себя хорошо, — отметил родственник девушки.

Он добавил, что загоревшуюся коробку мог принести сосед пострадавшей Алины — Никита. Молодой человек пояснил, что вероятный злоумышленник живет с ними в одном населенном пункте и ведет себя неадекватно с окружающими. Артемий подчеркнул, что информация о том, что опасный предмет в квартиру принес отец пострадавшей и посылка загорелась в жилом помещении, — ложь.

По мнению Алины, подложить «подарок» к лавке возле подъезда мог бывший поклонник. Взрыв произошел утром 20 февраля. В подарочной коробке с именем потерпевшей находились две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

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