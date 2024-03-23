Стало известно, как ФСБ вычислила террористов из «Крокуса» Baza: ФСБ нашла в «Крокусе» телефон, который помог вычислить террористов

Фото: t.me/sledcom_press

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ нашли в зале «Крокус Сити Холла» телефон одного из террористов. По данным канала, оперативным службам было дано задание обращать внимание на все потерянные в здании гаджеты, таким образом удалось выйти на всех причастных к теракту.

Атака на «Крокус» началась вечером 22 марта — за несколько минут до начала концерта музыкальной группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по зрителям, после чего подожгли помещения и скрылись с места происшествия. Открытое горение удалось ликвидировать лишь к утру 23 марта, а днем сотрудники правоохранительных органов настигли подозреваемых в Брянской области. По последним данным, погибли 133 человека.