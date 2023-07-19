Автомобиль с людьми свалился в пруд на юге Москвы «360»: автомобиль с людьми упал в Средний Царицынский пруд в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль с людьми свалился в Средний Царицынский пруд в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник. По информации канала, в результате аварии есть пострадавшие.

По данным собеседника «360», к месту ЧП выехали сотрудники оперативных служб города.

Ранее столичный дептранс сообщил, что в Москве на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший бетон. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как автомобиль едет по мокрой из-за ливня дороге и в какой-то момент переворачивается набок.

До этого сообщалось, что беременная женщина пострадала в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на северо-востоке Москвы. По данным СМИ, травмы получили еще девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве два мотоциклиста пострадали при столкновении с автомобилем такси. ДТП произошло на улице Маршала Бюрюзова в районе дома № 32.