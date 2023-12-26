Арестованный актер из «Слова пацана» не признал вину в убийстве Актер из «Слова пацана» Базанов и его подельник не признали вину в убийстве

Фото: Пресс-служба Wink

Сергей Базанов(слева)

Актер Сергей Базанов, сыгравший эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», не признал вину в убийстве бизнесмена в 2011 году, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета. При этом в ведомстве добавили, что причастность артиста к преступлению подтверждается свидетельскими показаниями.

С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что на причастность Базанова и еще одного фигуранта дела к убийству указывают опознания, судебные экспертизы и очные ставки. Расследование продолжается.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы арестовал Базанова до 20 февраля 2024 года. По версии следствия, банда, куда, предположительно, входил актер, напала на предпринимателя в Большом Полуярославском переулке, группировка застрелила бизнесмена и украла у него $900 тысяч.

Базанов в «Слове пацана» исполнил роль члена банды «Универсам» по кличке Демид. Впервые он появился во втором эпизоде, когда Вова Адидас возвращается в родной город из Афганистана и обвиняет Кощея в нарушении пацанских правил. В ответ лидер «универсамовских» предложил Адидасу выйти на ринг против Демида.