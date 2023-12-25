Актера из «Слова пацана» арестовали по подозрению в убийстве Актера сериала «Слово пацана» Базанова заключили под стражу по делу об убийстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 февраля 2024 года актера Сергея Базанова, который сыграл эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мужчину подозревают в убийстве 12-летней давности.

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном 2011 году. <...> Ему предъявлено обвинение по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 февраля 2024 года, — уточнили в пресс-службе.

По данным суда, актер действовал в составе преступной группы. По версии следствия, мужчина совершал преступления на территории Москвы из корыстных побуждений.

Также ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что банда, куда, предположительно, входил Базанов, напала на предпринимателя в Большом Полуярославском переулке. По информации агентства, группировка застрелила бизнесмена и украла у него $900 тысяч.

Сергей Базанов в «Слове пацана» исполнил роль члена банды «Универсам» по кличке Демид. Впервые он появился во втором эпизоде, когда Вова Адидас возвращается в родной город из Афганистана и обвиняет Кощея в нарушении пацанских правил. В ответ лидер «универсамовских» предложил Адидасу выйти на ринг против Демида.

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