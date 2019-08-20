Британский боксёр Энтони Ярд, который 24 августа сразится в Челябинске за титул чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалёвым, прокомментировал ожидание от боя.
Я чувствую, что он не хочет драться со мной. Он боится, что я приду и побью его, имея за плечами всего 18 профессиональных и 12 любительских боёв, — приводит слова Ярда BoxingScene.com.
Англичанин добавил, что чувствует, что заставляет россиянина нервничать.
Как сообщал News.ru, двое российских бойцов выбыли из турнира UFC 242 в Абу-Даби.