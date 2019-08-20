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Турнир UFC 242, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, несёт потери. Россияне Адам Яндиев и Магомед Мустафаев по разным причинам не смогут принять участие в поединках.

Как сообщает MMAJunkie, Мустафаев по неизвестной причине снялся с боя с Доном Мэджом, а Адам Яндиев объявил на своей странице в Instagram, что не сможет провести бой из-за травмы колена...