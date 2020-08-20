Ян рассказал о подготовке к защите титула чемпиона UFC

https://static.news.ru/photo/8e6d834e-e2cc-11ea-af65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Пётр Ян рассказал, с помощью чего смог достичь победы в битве за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе и как собирается готовиться к защите титула.

По словам спортсмена, сам бой за пояс и его получение — это всего лишь мгновения. Однако за этим результатом стоит целая жизнь. Ян подчеркнул, что его титул — это заслуга его тренеров, проделавших огромную работу, тех, кто вложил в бойца силу и внимание.

Чемпион заявил, что если человек хочет чего-то добиться, он обязан верить в себя и идти к своей цели. Да, подчеркнул Ян, не все становятся олимпийскими призёрами. Однако спорт — это настоящая школа жизни. И от неё будет только польза.

В настоящее время спортсмен находится в Екатеринбурге. Обычно боец готовится к следующему бою в три этапа. В рамках первого он тренируется дома, затем летит в Таиланд, после чего отправляется на место мачта. Однако в этом году планы может нарушить пандемия коронавируса. Однако в скором времени боец снова вернётся в зал.

Также Ян заметил, что выигранный им пояс не является переходящим. Он навсегда останется в РФ. А защита титула, по имеющимся сведениям, состоится зимой.

Защита будет проходить, я думаю, в декабре. Если ситуация стабилизируется в стране, то я смогу целенаправленно проходить подготовку где-то на выезде, если же нет, то буду готовиться дома. Организуем команду, всё, что нужно и необходимо для поединка, подготовимся и защитим этот пояс, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил», в который входит боец.

Как ранее писал NEWS.ru, следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна может стать американец Алджемейн Стерлинг. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Саят Абдрахманов.

Дата пока не определена, уточнил он. Сейчас важно определиться с тем, как составить тренировочный процесс 27-летнего бойца.