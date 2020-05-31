Волков сообщил дату следующего боя в UFC

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Российский тяжеловес Александр Волков рассказал в Instagram, когда состоится следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Соперником 31-летнего россиянина станет американец Кёртис Блэйдс. Встреча пройдет в США 21 июня.

«Большой поединок» россиянин анонсировал ещё в марте. До этого выйти в октагон с Волковым хотел франко-камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну.

Последний в UFC поединок Волков провёл в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Тогда он победил американца Грега Харди судейским решением.

За россиянином в смешанных единоборствах 31 победа и семь поражений.

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