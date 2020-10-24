Волков нокаутировал Харриса ударом ногой в корпус

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Российский тяжеловес Александр Волков (32-8) победил техническим нокаутом во втором раунде американца Уолта Харриса (13-9)

Бойцы начали поединок с размена ударами ногами, но постепенно Волков начал поджимать соперника. В конце первого раунда Александр потряс соперника и зажал у сетки, но не сумел добить. Во втором раунде Харрис стал больше финтить, угрожая проходом в ноги. Во втором раунде Волков ударом ногой пробил американцу в солнечное сплетение и затем добил на настиле.

Бой получился хорошим с серьёзным соперником. Я уже долгое время нахожусь в топ-10 и хотел бы получить шанс сразиться за титул. Сейчас я готов сразиться с любым топом будь-то Оверим, дос Сантос или Розенстрёйк, - сказал Волков после боя.

В женском наилегчайшем весе американка Лорен Мёрфи победила удушением из-за спины во втором раунде дебютантку из Узбекистана Лилию Шакирову.

Как сообщал NEWS.ru, российский полутяжёловес Магомед Анкалаев нокаутировал в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу на турнире UFC в Абу-Даби.