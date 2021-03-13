В США умер экс-чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

https://static.news.ru/photo/26297336-8477-11eb-9dc4-96000091f725_660.jpg Марвин Хаглер Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории Марвин Хаглер скончался в США в возрасте 66 лет. Спортсмен ушёл из жизни 13 марта в Нью-Гэмпшире.

Об этом сообщает издание TMZ. Незадолго до смерти Хаглера госпитализировали из-за появившихся болей в груди и затруднённого дыхания. Точная причина смерти боксёра станет известна после вскрытия. По словам его жены, Хаглер «скончался неожиданно».

С 1980 по 1987 годы боксёр владел титулом абсолютного чемпиона мира в среднем весе. В 1993 году Хаглера включили в Международный зал боксёрской славы.

В 1990 году Хаглер перебрался на жительство в итальянский Милан, что помогло ему сняться в нескольких фильмах на Апеннинах.

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