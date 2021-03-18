Уайт: Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/199c5290-68ae-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.

Соответствующую запись Уайт разместил в своём Twitter.

Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг, - написал глава UFC.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Как писал NEWS.ru, 28 февраля Нурмагомедов прилетел в США чтобы встретиться с главой UFC Дэйной Уайтом.