Тяжеловес ММА Харитонов назвал дзюдоиста Носова «проституткой»

https://static.news.ru/photo/54d8a220-29a4-11eb-90be-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Носов Фото: nosov_official/instagam.com

Тяжеловес ММА Сергей Харитонов подверг жёсткой критике экс-депутата Госдумы и дзюдоиста Дмитрия Носова, который публично поддерживает бывшего бойца UFC Адама Яндиева.

По его словам, Носова выгнали из Госдумы, затем из ЛДПР, КПРФ и теперь из Общественной платы РФ. Харитонов также добавил, что экс-депутат любит «чужим жёнам под юбку смотреть», а затем писать заявление в полицию об угрозах.

Носов, таких, как ты, в политике называют политическими проститутками, — написал Харитонов в своём Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Кравцов, адвокат бойца смешанного стиля Сергея Харитонова, прокомментировал освобождение Адама Яндиева из ИВС. Видео было опубликовано на странице Харитонова в Instagram.

Яндиева выпустили из изолятора в ночь на 18 ноября. Двумя днями ранее стало известно, что ему предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Бойцу может грозить до двух лет лишения свободы.